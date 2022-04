Bank of Israel: Mehr Yuan, weniger US-Dollar!

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

Israel’s Zentralbank reduziert ihre Bestände an US-Dollar und Euro und fügt vier neue Währungen hinzu, darunter den chinesischen Yuan. Was geschah Israels Devisenreserven überstiegen 2021 die 200-Milliarden-Dollar-Marke, ein Allzeithoch. Die Jerusalem Post berichtet, dass sich die Bank of Israel traditionell auf den US-Dollar, den Euro und das britische Pfund für ihre Fremdwährungsbestände konzentriert. Neben dem Yuan wird die Bank of Israel… Hier weiterlesen