Bank of Ireland peilt stolze Rendite an!

in der letzten Woche zeigte uns die Bank of Ireland, wie man selbst in einem schwierigen Zinsumfeld noch üppige Renditen verdienen kann. Im Überblick:

Der Plan! Die Bank of Ireland plant, mit der Investorengruppe KKR einen Fonds mit einem Volumen von 100 Mio. Euro aufzulegen. Die Laufzeit des Fonds beträgt vermutlich 10 Jahre. Es wird die beachtliche Rendite von 9 bis 11 % jährlich auf die Einlagen angestrebt, was bei einem Blick auf das derzeitige Zinsumfeld ein lockendes Angebot zu sein scheint.

Die Zielgruppe! Zielgruppe für den Fonds sind vermögende Privatkunden der Bank, die jeweils über liquide Mittel von 1 Mio. Euro oder mehr verfügen. Das Kapital des Fonds soll dann vorzugsweise in Privatkredite und Immobilien fließen.

Die Verlockung! Zur selben Zeit will die Bank of Ireland Gelder aus einem vorherigen Investmentprojekt zurückzahlen, an dem sich im Jahr 2006 einige Kunden beteiligt hatten. Damals hatte die Bank rund 50 Mio. Euro in das IFC Seoul, ein neues Finanzzentrum in der südkoreanischen Hauptstadt, investiert und drei Hochhäuser, ein Einkaufszentrum und ein Hotel finanziert. Die Rückflüsse werden bei etwa 140 Mio. Euro liegen. Das ist das knapp Zweieinhalbfache der Anlagesumme.

Können die Kunden des neuen Fonds der Bank of Ireland ähnlich profitieren? Wir halten Sie auf dem Laufenden!

