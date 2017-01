Bank of Ireland peilt stolze Rendite an!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Ireland":

Liebe Leser,

die Bank of Ireland will zusammen mit der Investorengruppe KKR einen Fonds mit einem Volumen von 100 Mio. Euro auflegen. Die Bank strebt eine Rendite von 9 bis 11 % jährlich auf die Einlagen an – angesichts des derzeitigen Zinsumfelds eine stolze Marke, wie ich finde.

Vermögende Kunden im Visier

Der Fonds richtet sich in erster Linie an vermögende Privatkunden der Bank, die über liquide Mittel von 1 Mio. Euro oder mehr verfügen. Das Kapital soll vorzugsweise in Privatkredite und Immobilien fließen. Die Laufzeit des Fonds beträgt vermutlich 10 Jahre.

Gleichzeitig wird die Bank of Ireland Gelder aus einem Investmentprojekt zurückzahlen, an dem sich mehrere Kunden 2006 beteiligten. Damals investierte die Bank rund 50 Mio. Euro in das IFC Seoul, ein neues Finanzzentrum in der südkoreanischen Hauptstadt. Mit dem Anlagevermögen wurden drei Hochhäuser, ein Einkaufszentrum und ein Hotel finanziert. Zur Rendite äußerte sich der Bankkonzern nur wie folgt: Die Rückflüsse werden bei etwa 140 Mio. Euro liegen und damit die Anlagesumme um das knapp Zweieinhalbfache übertreffen. Das ist ein mehr als ordentlicher Verdienst und dürfte die angesprochene Zielgruppe am ehesten überzeugen, ihr Geld einem neuen Fonds der Bank of Ireland anzuvertrauen.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse