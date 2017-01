Bank of Ireland bietet Service!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Ireland":

was letzte Woche bei der Bank of Ireland passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Denn in Irland buhlt die Bank of Ireland derzeit um Heimkehrer als Kunden. So können ehemalige Emigranten, die wieder in ihre Heimat Irland zurückkehren, ihre Konten schnell und unkompliziert wieder aufnehmen. Ein lohnendes Geschäft wenn wie erwartet in den nächsten zwei bis drei Jahren etwa 150.000 Menschen wieder heimkehren. Wie wird es nun weitergehen?

Die Idee! Wer sein Konto bei der Bank of Ireland reaktiviert, der kann schon vor der Heimreise darauf zugreifen und mit wenigen Schritten Geld aus Fremdwährungen transferieren. Hinsichtlich des Brexit macht dieses Angebot durchaus Sinn und derzeit sollen 500 Konten pro Monat auf diese Weise wieder aktiviert werden.

Auch Neukunden erfahren diesen Service! Ganz ähnliche Angebote gibt es auch für alle, die zum ersten Mal auf die grüne Insel kommen und dort womöglich wohnen möchten. So lassen sich auch für dieses Klientel sämtliche Bankangelegenheiten im Voraus klären, zum Beispiel per Skype oder Facetime.

Nun, der Umzug nach Irland wird damit in jedem Fall unkomplizierter und eine hohe Servicequalität ist heutzutage einer der wichtigsten Faktoren, um im angeschlagenen Bankensektor neue Kunden zu gewinnen. Doch reicht diese Idee aus? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

