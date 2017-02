Bank of Ireland auf Sparkurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Ireland":

die Kunden der Bank of Ireland müssen sich aktuell auf eine große Veränderung einstellen. Denn ab dem 13. Februar wird der Telefonservice der Bank automatisiert. Dies ist Teil einer umfangreichen Sparmaßnahme, in deren Zuge die Digitalisierung des Services aggressiv vorangetrieben wird. Wird sich diese Strategie auszahlen?

Mal eben den Kontostand abfragen, sich über die letzten Transaktionen informieren oder fremde Währungen bestellen – das können die Kunden der Bank of Ireland ab dieser Woche nicht mehr telefonisch erledigen. Zumindest nicht mit einer echten Person am anderen Ende der Leitung. Denn das geht ab jetzt nur noch bei komplexeren Bankgeschäften.

Im Rahmen ihrer Sparmaßnahmen will die Bank of Ireland nämliche sämtliche Serviceleistungen automatisieren. Von deutschen Bankhäusern hört man ähnliche Töne. Dort will man aber vor allem die Anlageberatung vom Roboter erledigen lassen. Bei der Bank of Ireland geht es jedoch um das alltägliche Kundengeschäft.

Mit der Digitalisierung treibt man meiner Ansicht nach also eine Strategie voran, die dem Bankhaus selbst langfristig Geld einspart. Gerade bei jüngeren Bankkunden ist auch eine höhere Akzeptanz zu erwarten. Laut der „Irish Times“ nutzen jetzt schon sieben von zehn Bank of Ireland-Kunden die digitalen Alternativen. 440.000 Kunden etwa wickeln ihre Bankgeschäfte nur noch über die Smartphone-App ab.

Doch was ist mit den älteren Kunden oder denjenigen, die Bankgeschäfte eben nicht gerne digital erledigen? Könnten diese Kunden abspringen und der Bank den Rücken kehren? Die Bank of Ireland hat insofern vorgebaut, als dass komplexere Kundenabfragen nach wie vor über ein Call-Center gehen. Ob diese Lösung den Kundenkreis zufrieden stellen wird, muss die Zeit zeigen.



Ein Gastbeitrag von Thomas Liebigman.

