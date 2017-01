Bank of Ireland: So will die Bank vom Brexit profitieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Ireland":

die Bank of Ireland hat ein neues Programm aufgelegt, mit dem sie gezielt irische Migranten ansprechen will. Man geht derzeit davon aus, dass innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre rund 150.000 Iren in ihre Heimat zurückkehren werden. Die größte Gruppe dürfte dabei infolge des Brexit den Heimweg aus Großbritannien antreten.

Organisches Wachstum erwartet

Die Bank of Ireland nennt ihre Initiative „Coming to Ireland“. Kernpunkt des Projekts: Die Ausreisewilligen können online bereits aus dem Ausland ein Konto bei der Bank eröffnen. Zudem können sich die Kunden an Bankberater wenden, die zum Beispiel bei der Überweisung von Kapital in ausländischer Währung oder beim Kauf eines Hauses behilflich sind. Die Beratungen sollen über Skype oder Facetime durchgeführt werden.

Vordergründig will man den Heimkehrern die Bürokratie erleichtern, sodass sie sofort nach Ankunft auf ihr Geld zurückgreifen können. Natürlich darf man der Bank of Ireland auch einen gewissen Eigennutz bei dieser Initiative unterstellen. Bisher eröffnet diese Zielgruppe pro Monat rund 500 Konten beim Kreditinstitut. Durch die direkte Ansprache und verschiedene Werbemaßnahmen hofft man nun, die Zahl zu steigern und damit auch ein kräftiges organisches Wachstum in Gang zu setzen.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

