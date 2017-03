Bank of Ireland: Leiden unter dem Brexit?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Ireland":

Liebe Leser,

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei der Bank of Ireland. Hat sich doch Thomas Liebigman das Bankhaus einmal genauer angeschaut:

Vermehrte Kreditvergaben! Im letzten Jahr hat die Bank of Ireland ihre Kreditvergabe an Unternehmen in Nordirland um ein Drittel auf 1 Mrd. Pfund angehoben. Dies betraf vor allem die kleinen Unternehmenskredite, die um 22 Prozent anstiegen.

Vermehrte Abfragen! Trotz der Bexit-Problematik war auch die Nachfrage durch Agrargeschäfte angestiegen.

Harter Schlag! Die Brexit-Abstimmung und die Auswirkungen auf das Pfund Sterling haben die Bank of Ireland, die auch in Nordirland und auf der britischen Insel sehr aktiv ist, getroffen, denn das Geschäft mit dem Vereinigten Königreich macht rund 40 Prozent des Umsatzes aus.

Gut abgeschnitten! Erst in der vorletzten Woche hat die Bank of Ireland berichtet, dass sie im Jahr 2016 Gewinne in Höhe von 1,071 Milliarden Euro erwirtschaftet hatte. Das ist im Vergleich zu anderen noch immer sehr ordentlich.

Sparmaßnahmen! Bis 2018 gibt es jedoch keine Dividende, auch vor dem Hintergrund des Brexit-Votums.

Kann sich die Bank of Ireland ihren derzeit recht stabilen Status erhalten? Wir bleiben für Sie am Ball.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.