Bank of Ireland: Kleinvieh macht auch Mist!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Ireland":

Liebe Leser,

die Bank of Ireland rüstet ihre Vermögensverwaltung weiter auf. Kurz vor Weihnachten kaufte sie die in Dublin beheimatete Covestone Asset Management auf. Hinsichtlich des Kaufpreises vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Bescheidenes Volumen

Der Fonds verwaltet ein Vermögen in Höhe von 100 Mio. Euro, das von rund 150 Anlegern zur Verfügung gestellt wird. Dieser Betrag nimmt sich vergleichsweise bescheiden aus, wenn man bedenkt, dass die Bank of Ireland ein Gesamtvermögen von 4 Mrd. Euro verwaltet. Auch die Bilanzen der Covestone Asset Management fallen nicht gerade üppig aus. Die Einnahmen lagen 2015 bei 1,3 Mio. Euro, der Überschuss betrug magere 1.757 Euro. 2016 soll sich der Nettoprofit immerhin auf 40.000 bis 80.000 Euro steigern.

Diese Zahlen legen nicht gerade den Schluss nahe, dass die Bank of Ireland hier einen Coup gelandet hätte. Aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Und das Kreditinstitut gewinnt wahrscheinlich eine Reihe solventer Kunden hinzu. Bevor es dazu kommt, muss aber zunächst noch die irische Zentralbank ihre Zustimmung für den Deal geben.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse