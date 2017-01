Bank of Ireland: Ein Herz für Emigranten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Ireland":

in Irland buhlt die Bank of Ireland derzeit um Heimkehrer als Kunden. Ehemalige Emigranten, die wieder in ihre Heimat Irland zurückkehren, können bei dem Institut ihre Konten schnell und unkompliziert wieder aufnehmen. Die Bank rechnet damit, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren etwa 150.000 Menschen wieder heimkehren. Wer sein Konto bei der Bank of Ireland reaktiviert, kann dabei schon vor der Heimreise darauf zugreifen und mit wenigen Schritten Geld aus Fremdwährungen transferieren. Gerade mit Blick auf den Brexit dürfte das Angebot auf viel Gegenliebe stoßen, derzeit sollen 500 Konten pro Monat auf diese Weise wieder aktiviert werden.

Offen auch für Einwanderer!

Die Bank of Ireland bietet ganz ähnliche Angebote auch für alle an, die zum ersten Mal nach Irland kommen und dort womöglich wohnen möchten. Sämtliche Bankangelegenheiten lassen sich im Voraus klären, zum Beispiel per Skype oder Facetime. Das Umziehen auf die grüne Insel wird damit in jedem Fall ein wenig unkomplizierter, ob die Bank of Ireland damit den ganz großen Boom auslösen kann, sei aber dahingestellt. Eine hohe Servicequalität gilt dieser Tage aber als einer der wichtigsten Faktoren, um im angeschlagenen Bankensektor neue Kunden zu gewinnen oder sie zu einem Wechsel zu bewegen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

