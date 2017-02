Bank of Ireland: Mit Fonds Privatkunden überzeugen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Ireland":

überraschende News gab es in der letzten Woche bei der Bank of Ireland, die es dank verlockender Fondsergebnisse schafft, auch in einem schwierigen Zinsumfeld noch üppige Renditen zu erzielen. Hier die Erfolgsgeheimnisse im Überblick:

Neuer Fonds mit KKR! Die Bank of Ireland plant, mit der Investorengruppe KKR einen Fonds mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 100 Mio. Euro aufzulegen, mit dem eine beachtliche Rendite von 9 bis 11 % jährlich auf die Einlagen angestrebt wird. Ein unschlagbares Angebot, ob dem derzeitigen Zinsumfeld.

Die Gold-Kunden! Die vermögenden Privatkunden der Bank of Ireland sind diejenigen, die die Bank für diesen Fonds als Zielgruppe auserkoren hat. Wer also über liquide Mittel von 1 Mio. Euro oder mehr verfügt, der bekommt ein verlockendes Angebot unterbreitet.

Der Plan! Relativ sicher möchte man die Investitionen des Fonds natürlich wissen, deshalb wird hier das Kapital vorzugsweise in Privatkredite und Immobilien fließen. Dies soll die Renditen sichern und die Kunden anlocken.

Rückzahlungen! Zeitgleich mit Aufsetzen des neuen Fonds will die Bank of Ireland Gelder aus einem vorherigen Investmentprojekt zurückzahlen. Dabei handelt es sich um ein Projekt, an dem sich im Jahr 2006 einige Kunden beteiligt hatten und bei dem die Bank rund 50 Mio. Euro in das IFC Seoul, ein neues Finanzzentrum in der südkoreanischen Hauptstadt, investiert hat. Im Zuge dessen waren drei Hochhäuser, ein Einkaufszentrum und ein Hotel finanziert worden.

Können die Rückflüsse aus dem vorherigen Investmentprojek, die bei etwa 140 Mio. Euro liegen und das knapp Zweieinhalbfache der Anlagesumme ausmachen, die Kunden für den neuen Fonds der Bank of Ireland gewinnen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

