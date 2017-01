Bank of Ireland & AIB: Banking über Mobile-Apps!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Ireland":

Liebe Leser,

die Aktienkurse hätten in der letzten Woche allen Grund gehabt, auf die Nachrichten bei der Bank of Ireland & ATB zu reagieren. Schließlich wurde bekannt, dass an Weihnachten so viele Kunden wie nie über mobile Apps auf ihr Online-Banking zugegriffen haben. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Bank of Ireland und AIB und deren Kurse bewegt haben, waren folgende:

Rekordzugriff an Weihnachten! Am 1. Weihnachtstag haben doch tatsächlich etwa eine halbe Million Iren auf ihre Onlinekonten bei der Bank of Ireland und der AIB zugegriffen, jeweils etwa zur Hälfte. Dabei wurden sowohl der Guthabenstand abgerufen, als auch in kleinerem Umfang Kredite und Hypothekenverträge abgeschlossen. Drei Viertel dieser Zugriffe erfolgten dabei über mobile Apps, die meisten davon rund um 22.00 Uhr.

Die vermutlichen Gründe! Vor allem die Bankenmanager vermuten, dass in diesem Jahr wohl besonders viele neue Smartphones verschenkt wurden, die Kunden ihre neuen Geräte haben testen wollen und sich dazu die Banking-App ausgesucht haben. Bereits in den Tagen vor Weihnachten war über die Onlinekonten so viel Umsatz abgewickelt wie niemals zuvor.

Auch hier wird wieder einmal deutlich, dass die Begeisterung für mobile Bank-Lösungen sehr groß zu sein scheint. Schließlich sind diese nicht nur praktisch, sondern auch äußerst bequem. Kann der Vorstand der Banken wirklich dafür sorgen, dass sich nicht die cleveren FinTechs das Geschäft wegschnappen? Wir bleiben für Sie dran!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse