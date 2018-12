Was steht jetzt noch aus, Bank of Georgia?

Für die Aktie Bank of Georgia aus dem Segment "Diversifizierte Banken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 12.12.2018 ein Kurs von 1373,2 GBP geführt.

Wie Bank of Georgia derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Bank of Georgia beläuft sich mittlerweile auf 2237,88 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1373,2 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -38,64 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1551,71 GBP. Somit ist die Aktie mit -11,5 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Bank of Georgia wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Bank of Georgia aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Bank of Georgia liegt im Mittel wiederum bei 2215,33 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 1373,2 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 61,33 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Bank of Georgia insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Bank of Georgia hat mit einer Dividendenrendite von 5,72 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,69%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Banking"-Branche beträgt +3,03. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bank of Georgia-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.