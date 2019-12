Bank of Georgia: Endlich!

Bank of Georgia weist am 25.12.2019, 01:00 Uhr einen Kurs von 1630 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Banken" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bank of Georgia einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bank of Georgia jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Bank of Georgia-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bank of Georgia vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 2033,67 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 24,99 Prozent erzielen, da sie derzeit 1627 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank of Georgia liegt bei einem Wert von 6,35. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 30,53) unter dem Durschschnitt (ca. 79 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Bank of Georgia damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Bank of Georgia schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,41 % und somit 1,55 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,86 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".