Bank of England lässt Zinsen auf niedrigem Niveau

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hält an ihrer Niedrigzinspolitik fest.



Der Leitzins bleibt weiterhin auf dem historischen Tief von 0,25 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte. Die Entscheidung war von Volkswirten erwartet worden.

Auf dieses Niveau hatte sie ihn kurz nach dem Brexit-Votum vom vergangenem Sommer reduziert. Ausschlaggebend waren Wachstumsrisiken, die bisher nicht eingetreten sind. Auch das Volumen der Wertpapierkäufe zur Konjunkturstützung wurde mit 435 Milliarden Pfund unverändert belassen./jsl/jkr/stb