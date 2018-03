Bank of England lässt Leitzins unverändert

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest.



Der Leitzins bleibe unverändert bei 0,50 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in London mit. Experten hatten dies erwartet. Auch das Volumen der Wertpapierkäufe zur Konjunkturstützung ließen die Währungshüter unverändert.

Im November hatte die Notenbank erstmals seit gut zehn Jahren den Zinssatz von dem damaligen Rekordtief von 0,25 Prozent auf das derzeitige Niveau angehoben.

An den Finanzmärkten wird eine Leitzinserhöhung im Mai erwartet. Experten verweisen auf den recht hohen Anstieg der Verbraucherpreise. Die Inflationsrate lag im Februar mit 2,7 Prozent merklich über dem Zielwert der Bank of England von zwei Prozent. Allerdings hatte die Inflation im Januar mit 3,0 Prozent noch höher gelegen./jsl/bgf/jha/