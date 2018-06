Bank of England hält an Krisen-Geldpolitik fest

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank setzt ihre lockere Geldpolitik zur Stützung der Wirtschaft fort.



Der Leitzins bleibe unverändert bei 0,50 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in London mit. Experten hatten dies erwartet. Auch das Volumen der Wertpapierkäufe zur Konjunkturstützung ließen die Währungshüter unverändert.

Im November hatte die Notenbank erstmals seit gut zehn Jahren den Zinssatz von dem damaligen Rekordtief von 0,25 Prozent auf das derzeitige Niveau angehoben.

Im Frühjahr war an den Finanzmärkten zwischenzeitlich fest mit einer weiteren Anhebung im Mai gerechnet worden. Eher schwache Konjunkturdaten sowie unentschlossene Signale von Notenbankchef Mark Carney ließen aber die Stimmung kippen. Tatsächlich folgte dann auch keine Anhebung. An den Finanzmärkten gilt derzeit eine weitere Zinserhöhung im August oder im September als möglich./tos/jsl/jha/