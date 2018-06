Bank of England: Bankensystem auch für 'ungeordneten' Brexit gerüstet

LONDON (dpa-AFX) - Die Geldhäuser in Großbritannien sind nach Ansicht der britischen Zentralbank in jedem Fall für den Brexit gewappnet.



Das geht aus dem Stress-Test der Bank of England für das britische Finanzsystem hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Selbst wenn das Land ohne Abkommen aus der EU ausscheiden sollte, wäre die Stabilität der Wirtschaft nicht gefährdet, glauben die Experten. "Das britische Finanzsystem könnte die Realwirtschaft in einem ungeordneten Brexit unterstützen", heißt es in dem Bericht.

Die Bank of England widerspricht damit der Einschätzung der EU-Bankenaufsicht EBA. Diese hatte vor wenigen Tagen gewarnt, die Banken in Großbritannien seien nicht angemessen auf den Brexit vorbereitet. Trotzdem müsse sowohl von Brüssel als auch von London mehr unternommen werden, um Verwerfungen für Finanzdienstleister zu minimieren, mahnten die Experten der Bank of England./cmy/DP/men