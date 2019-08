Bank of East Asia: Das ist schon in aller Munde!

Am 27.08.2019, 15:34 Uhr notiert die Aktie Bank of East Asia an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 20.02 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Bank of East Asia auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank of East Asia-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 24,67 HKD. Der letzte Schlusskurs (19,8 HKD) weicht somit -19,74 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (21,67 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,63 Prozent Abweichung). Die Bank of East Asia-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Bank of East Asia-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,92 Prozent liegt Bank of East Asia 1,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,81. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Bank of East Asia mit einem Wert von 27,53 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 12,71 , womit sich ein Abstand von 117 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.