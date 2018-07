Bank of Communications: War das hier wirklich zuzutrauen?

Für die Aktie Bank of Communications aus dem Segment "Diversifizierte Banken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shanghai am 24.07.2018 ein Kurs von 5,72 CNH geführt.Wie Bank of Communications derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,97 liegt Bank of Communications auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Banking" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

