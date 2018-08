Bank of Chongqing: Kann die was?

Für die Aktie Bank of Chongqing stehen per 08.08.2018 4,89 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Bank of Chongqing zählt zum Segment "Regionalbanken".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Bank of Chongqing mit einer Rendite von -24,1 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die "Banking"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,55 Prozent. Auch hier liegt Bank of Chongqing mit 37,66 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bank of Chongqing im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bank of Chongqing. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,91 Prozent und liegt damit 0,32 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking, 2,59). Die Bank of Chongqing-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.