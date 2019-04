Bank of China: Tut sie es noch ein Mal?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

An der Heimatbörse Hong Kong notiert Bank of China per 03.04.2019, 16:21 Uhr bei 3,74 HKD. Bank of China zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bank of China-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,43 HKD mit dem aktuellen Kurs (3,71 HKD), ergibt sich eine Abweichung von +8,16 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 3,63 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,2 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bank of China ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Die Aktie von Bank of China gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 4,72 insgesamt 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 9,56 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Bank of China hat mit einer Dividendenrendite von 6,04 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,74%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt +3,3. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bank of China-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.