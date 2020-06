Bank of ChinaWas kommt nun, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Der Kurs der Aktie Bank of China steht am 08.06.2020, 16:38 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 2.97 HKD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Bank of China mit einer Rendite von -7,19 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,54 Prozent. Auch hier liegt Bank of China mit 2,65 Prozent deutlich darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Bank of China höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 4,05 Prozentpunkte (7,04 % gegenüber 2,98 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Bank of China ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,36 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,43 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.