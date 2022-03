Bank of Canada-Aktie: Zinssätze erhöht!

Die Bank of Canada erhöhte die Zinssätze auf 0,5 %, was einer Anhebung um 25 Basispunkte entspricht und die erste Zinserhöhung der kanadischen Zentralbank seit 2018 darstellt.

In einer Erklärung stellte die Bank of Canada fest, dass das Wirtschaftswachstum des Landes im vierten Quartal 2021 bei 6,7 % lag, was sie als „stärker als die Projektion der Bank definiert und ihre ...



