Bank of America profitiert von starkem Privatkundengeschäft

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit Privatkunden und in der Vermögensverwaltung haben der Bank of America einen überraschend höheren Gewinnanstieg beschert.



Mit einem deutlich besseren Ergebnis in den Sparten Privatkunden und Vermögensverwaltung konnte die Großbank den rückläufigen Gewinn mit Firmenkunden und an den Kapitalmärkten mehr als kompensieren. Unter dem Strich stieg der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um rund acht Prozent auf 7,35 Milliarden Dollar (6,55 Mrd Euro), wie die Bank am Mittwoch in Charlotte mitteilte. Damit schnitt das Institut etwas besser als erwartet ab.

Die Erträge legten um rund zwei Prozent auf 23 Milliarden Dollar zu - hier enttäuschte allerdings der Zinsüberschuss. Dies könnte ein Hinweis sein, dass die Bank die anhaltend niedrigen Zinsen kräftiger zu spüren bekommt als erhofft. An der Börse wurden die Zahlen in einer ersten Reaktion negativ aufgenommen - die Aktie gab leicht nach./zb/mis