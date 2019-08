Bank of America: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bank of America, die im Segment "Diversifizierte Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.08.2019, 08:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 27.2 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bank of America auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Bank of America in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bank of America wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,24 ist die Aktie von Bank of America auf Basis der heutigen Notierungen 60 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (23,11) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Bank of America-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (31,21 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14,8 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 27,19 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bank of America eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.