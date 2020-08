Bank of America: Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In den letzten Wochen hat Investoren-Legende Warren Buffett über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway große Summen in die Bank of America investiert. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund 2 Mrd. US-Dollar. Da gleichzeitig Kapital aus anderen Bankwerten abgezogen wurde, liegt der Schluss nahe, dass das Orakel von Omaha bei der Bank of America langfristig die besten Chancen für Investoren sieht.

Die Aktie ...



