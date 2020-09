Bank of America: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Seit der zweiten März-Hälfte befindet sich die Aktie der Bank of America in einem Aufwärtstrend. Dieser verläuft jedoch eher flach, sodass die im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen erlittenen Verluste noch lange nicht aufgeholt wurden. Bis zum Vorkrisenniveau fehlen der Aktie immer noch mehr als 36 Prozent, aktuell notiert sie bei 25,14 US-Dollar. In den letzten Tagen hat sich das Papier tendenziell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung