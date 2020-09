Bank of America: Diese Hoffnung bleibt den Bullen

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Aktie der Bank of America vermochte am 11. August noch einmal auf ein Hoch bei 27,75 US-Dollar anzusteigen. Damit wurde das am 5. Juni bei 29,01 US-Dollar ausgebildete Hoch jedoch klar verfehlt. Anschließend fiel der Kurs auf seinen 50-Tagedurchschnitt zurück und verteidigte diesen zunächst.

Mitte September wurde der Druck der Verkäufer jedoch stärker und erste Tagesschlusskurse unterhalb des EMA50



