Bank of America Corporation-Aktie: Was ist hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Bank of America Corporation (NYSE:BAC) rutschte am Mittwochmorgen um 1,7 % ab, aber die Bullen kamen und kauften die Kursdelle, was dazu führte, dass die Aktie anstieg und die Lücke vollständig schloss. Der Kursverlauf könnte als nächster Tiefpunkt in dem Abwärtstrendmuster dienen, in dem sich die Bank of America seit dem 22. März befindet, als die Aktie ihren Höchststand… Hier weiterlesen