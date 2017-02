Bank of America (BAC): Grund zur Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Rückblick: Wenn wir den aktuellen Analysteneinschätzungen Glauben schenken wollen, dürfte die schwierige Zeit der US-Banken alsbald vorüber sein. Aktionäre setzen derzeit große Hoffnungen darauf, dass die wieder steigenden Zinsen in den USA die Gewinne der Branche wieder stark steigen lassen. So konnte die Aktie (ISIN: US0605051046) bereits in den letzten Monaten stark zulegen und befndet sich derzeit in einem Aufwärtstrend.

Meinung: Wie bereits eingangs erörtert befnden sich die Banken derzeit im Bullenmodus. Der Finanzsektor ist gerade dabei, erneut nach oben auszubrechen und so wird auch die Bank of America mit hoher Wahrscheinlichkeit mitziehen. Das Kurspotential nach oben ist enorm und das Risiko des Setups derzeit absolut überschaubar.

Setup: Lesen Sie das konkrete und ausführliche Setup mit allen wichtigen Marken (Einstieg, Stopp- und Zielkurs) im investoralert PREMIUM. Jetzt hier anmelden!