Bank of America-Aktie: Das sieht nicht gut aus!

An der Börse herrscht wegen der Ausbreitung des Coronavirus Alarmstimmung, Indizes wie der Dow Jones und der S&P500 haben in den letzten Tagen massive Verluste hinnehmen müssen. Dies hat bei den meisten Aktien zu einem Ausverkauf geführt, die Anteile der Bank of America notieren seit Wochenbeginn mit über 18 Prozent im Minus. Gegenüber dem Ende Dezember markierten 10-Jahres-Hoch bei 35,72 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



