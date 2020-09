Bank of America-Aktie: Warren Buffets schlechteste Entscheidung?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Bank of America ist die zweitgrößte Position nach Apple von Berkshire Hathaway mit einer Beteiligung von ca. 10 Prozent der Gesamtaktien. Die Aktie von Bank of America war nicht so erfolgreich in den letzten Jahren und konnte das Allzeithoch vor der Finanzkrise nie wieder erreichen. Auch dieses Jahr hat Warren Buffet seine Position an Bank of America aufgestockt und weitere Anteile ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung