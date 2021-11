Bank of America Aktie: Boris Schlossberg hält es für einen Fehler, aus der Aktie auszusteigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In der CNBC-Sendung “Trading Nation” sprach Seema Mody über die Herabstufung der Bank of America Corporation (NYSE:BAC) durch Baird. Boris Schlossberg von BK Asset Management sagte, es sei immer ein “Fehler, aus einer Gewinneraktie auszusteigen”, weil man sich Sorgen um ihre Bewertung mache. Schlossberg zufolge bietet die Aktie der Bank of America immer noch ein Aufwärtspotenzial, insbesondere wenn sich das Wachstumstempo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



