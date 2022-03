Bank of America-Aktie: Ein Blick auf die Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Bank of America (NYSE:BAC) hat den Markt in den letzten 10 Jahren um 3,97% auf Jahresbasis übertroffen.

Kauf von $1.000 in BAC: Vor 10 Jahren hätte ein Anleger mit 1.000 $ 100,70 Aktien der Bank of America kaufen können. Diese Investition in BAC hätte eine durchschnittliche jährliche Rendite von 16,16 % erbracht. Derzeit hat die Bank of America eine Marktkapitalisierung von 346,26 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



