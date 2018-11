Die Bank Schilling aus Hammelburg setzt im Private Banking auf ein Lebensphasen-Modell - und berät an 16 Standorten (FOTO)

Hammelburg (ots) -Im Laufe einer Biographie ändern sich die Lebensumstände oftgravierend - und in der Folge auch die Erwartungen und Erfordernissehinsichtlich Geldanlage, Versicherung oder Finanzierung. Insbesondereeinschneidende Ereignisse wie der Berufsstart oder Studienbeginn,Existenzgründung, Heirat, Familiengründung, Immobilienerwerb oderRuhestandsplanung bzw. Rentenbeginn verändern den finanziellen Bedarfkontinuierlich. Gleichzeitig wandeln sich die wirtschaftlichen undrechtlichen Rahmenbedingungen für private Finanzentscheidungen.Heutige Bankkunden erwarten von ihrem Finanzinstitut daher eineBetreuung, die den sich wandelnden Bedürfnissen in denunterschiedlichen Lebensabschnitten gerecht wird. Ein Kundenanspruch,dem die Bank Schilling entgegenkommt: Vom Schülergirokonto über dieVermögensbildung bis zur Testamentserstellung ist das Traditionshausaus Hammelburg für seine Kunden Private Banking-Partner in allenLebensphasen.Private Banking für Einzelpersonen, Familien, Unternehmen undStiftungenInsbesondere bei den Themen Vermögensaufbau und -verwaltung müssendie Anlagestrategien hinsichtlich ihrer Ausrichtung an die jeweiligeLebenssituation oder an sich wandelnde Vermögensziele angepasstwerden. Standardlösungen und begrenzte Produktportfolien könnendiesen Ansprüchen meist nicht gerecht werden; gefragt ist eineflexible Betreuung in fast allen finanziellen Belangen. Zwar liegtdie Kernkompetenz der Privatbank Schilling aus dem unterfränkischenHammelburg in der Vermögensbetreuung für Privatpersonen, Unternehmen,Familien und Stiftungen, doch das Finanzinstitut kann auf ein breitgefächertes Dienstleistungsportfolio innerhalb der Unternehmensgruppezurückgreifen und berät auch mit speziell ausgebildeten Spezialistenzu Themen wie Versicherungsschutz und Vorsorge. Hierbei setzen dieHammelburger dezidiert auf ein selbst entwickeltes, dynamischesLebensphasen-Modell.Passgenaue Finanzdienstleistungen aus einer HandDiese breit gefächerten hausinternen Fachkompetenzen ermöglicheneine umfassende, individuelle Finanzbetreuung, die sich über denVermögensaufbau hinaus auch auf Produktbereiche wieBerufsunfähigkeitsversicherung, Immobilieninvestment oder auchLeasing erstreckt. In allen Lebensphasen können sich die Kunden derBank Schilling somit auf umfassende finanzielle Dienstleistungen auseiner Hand verlassen. Privates Banking mit dem HammelburgerUnternehmen bedeutet für viele Kunden, qualifizierte Ansprechpartnerin allen Finanzfragen ein Leben lang an seiner Seite zu wissen.Die Bank Schilling: Ein Finanz-Partner fürs Leben - persönlicheBetreuung an 16 StandortenZentraler Baustein in der Beratungsphilosophie der Privatbank istdie intensive individuelle Kundenbetreuung vor Ort in den 16 Filialenund vier Geschäftsstellen. Grundsätzlich ist das Ziel auf den Aufbaueiner langfristigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit ausgerichtet.Wie die Erfahrungen zeigen, erstrecken sich die Geschäftsbeziehungenzwischen der fränkischen Privatbank und ihren Kunden oftmals übermehrere Generationen einer Familie oder eines Unternehmens.Die Qualität der Beratungsleistung wird mithilfe eines engagiertenMitarbeiterstabes aus über 350 qualifizierten Angestelltensichergestellt. Diese individuelle Beratungsphilosophie realisiertdie Privatbank Schilling in allen 16 Filialen - zum Beispiel inFrankfurt am Main, Bad Kissingen oder Bamberg - und denGeschäftsstellen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,Rheinland-Pfalz, Thüringen - und seit neuestem auch inNordrhein-Westfalen.Vom ersten Girokonto - bis zur Nachfolgeregelung im UnternehmenDas lebenslange, phasenbasierte Betreuungskonzept beginnt injungen Jahren oftmals bereits mit dem Bank Schilling-Jugendkonto fürSchüler, Studenten und Auszubildende. In dieser Lebensphase kannmittels individuell konzipierter Ansparpläne zudem bereits mit demVermögensaufbau begonnen werden. Und auch die Themen Bausparen,Altersvorsorge sowie Berufsunfähigkeits- oder Sachversicherungenkönnen in frühen Jahren häufig zu besonders günstigen Konditionenangegangen werden.Im mittleren Lebensabschnitt kommt häufig den ThemenbereichenHeirat bzw. Familienplanung, Existenzgründung und Immobilienerwerbwachsende Bedeutung zu. Diesen neuen Bedürfnissen kommt diePrivatbank aus Hammelburg beispielsweise mitImmobilienfinanzierungslösungen, Beratung hinsichtlich derUnternehmensfinanzierung oder der Bereitstellung unterschiedlicherMöglichkeiten zur Absicherung des Ehepartners und der Kinder zumBeispiel mit einer Risikolebensversicherung entgegen.In späteren Jahren wendet sich die Aufmerksamkeit in finanziellenBelangen meist bereits stärker den Themen Ruhestandsregelung undAbsicherung des Lebenswerks beispielsweise im Rahmen vonNachfolgemanagement in der Firma und der Entwicklung von Konzeptenzur Vermögensübertragung für nachfolgende Generationen zu. Ebensoberät das Private-Banking-Team Stiftungsgründer und entwickelt inKooperation mit einem Team aus Rechtsanwälten Lösungen, die denBesonderheiten in Sachen Vermögensverwaltung Rechnung tragen.Weitere Informationen auch auf dem Finanzblog der Bank Schilling:https://www.bankschilling-finanzblog.comPressekontakt:Bank Schilling & Co AktiengesellschaftHerr Matthias BuschAm Marktplatz 1097762 HammelburgDeutschlandT: 0049-9732-904215F: 0049-9732-904202@: matthias.busch@bankschilling.deWWW: https://www.bankschilling.de