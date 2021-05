Bank Of New York Mellon-Aktie: Finanzwerte werden wieder interessant!

Mit den steigenden Zinsen und dem wachsenden Interesse an Bankaktien ist auch BNY Mellon wieder auf der Party dabei. Am Donnerstag stieg das Relative-Stärke(RS)-Rating für die Bank of New York Mellon treppenförmig auf 72. Am Vortag hatte es noch bei 68 gelegen.

Das 72 RS Rating bedeutet, dass die Bank of New York Mellon, oder BNY Mellon, im letzten Jahr 72 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung