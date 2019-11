Bank Linth LLB: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Für die Aktie Bank Linth LLB stehen per 19.11.2019, 10:35 Uhr 478 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Bank Linth LLB zählt zum Segment "Regionalbanken".

Wie Bank Linth LLB derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,83 und liegt mit 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 17,53. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bank Linth LLB auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Bank Linth LLB in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Bank Linth LLB haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Bank Linth LLB bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bank Linth LLB-Aktie ein Durchschnitt von 476,99 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 476 CHF (-0,21 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (476,03 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,01 Prozent), somit erhält die Bank Linth LLB-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Bank Linth LLB erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.