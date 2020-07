Bank First: Was man jetzt noch wissen sollte!

An der Börse notiert die Aktie Bank First am 01.07.2020, 03:37 Uhr, mit dem Kurs von 63.69 USD. Die Aktie der Bank First wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Bank First erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bank First vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (60 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,79 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 63,69 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Bank First erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bank First-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 62,66 USD mit dem aktuellen Kurs (63,69 USD), ergibt sich eine Abweichung von +1,64 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (57,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,65 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bank First-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Bank First beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,58 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,58) für diese Aktie. Bank First bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.