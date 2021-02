Bank-Aktien, BDCs, Blackstone und mehr: Aufgepasst!

Titelthema “Oracle entwickelt sich zum Cloud-Giganten. Why Its Stock Is a Buy” von Eric J. Savitz beschreibt, wie ein neuer Riese beginnt, seine Muskeln im Bereich Cloud Computing spielen zu lassen, und es ist nicht irgendein Emporkömmling. Lesen Sie, warum Barron’s behauptet, dass der Unternehmenssoftwarehersteller Oracle Corporation (NYSE:VZ) eine Microsoft-ähnliche Neuerfindung durchläuft, und warum das die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung