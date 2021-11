BankUnited Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Kurs der Aktie Bankunited steht am 10.11.2021, 20:38 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 43.26 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bankunited einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bankunited jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Bankunited-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bankunited vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 46,25 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 7,04 Prozent erzielen, da sie derzeit 43,21 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Bankunited führt bei einem Niveau von 29,33 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,71 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,13 ist die Aktie von Bankunited auf Basis der heutigen Notierungen 45 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (20,19) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".