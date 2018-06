Bank11 neuer Partner für den ADAC Autokredit / Strategische Kooperation im Bereich Fahrzeugfinanzierung / Start mit Zinsangebot von 2,99 Prozent über alle Laufzeiten

München (ots) - Die ADAC Finanzdienste GmbH und die Bank11 fürPrivatkunden und Handel GmbH gehen im Bereich Fahrzeugfinanzierungeine strategische Kooperation ein. Durch die neue Zusammenarbeit mitdem auf Kfz-Mobilitätsangebote spezialisierten Kreditinstitutprofitieren ADAC Mitglieder ab sofort von noch mehr Leistungen beimADAC Autokredit. Diese umfassen neben dem klassischen Ratenkreditkünftig auch einen Schlussratenkredit und ermöglichen auf digitalemWeg einen schnelleren und vereinfachten Abschluss.So steht beim ADAC Autokredit künftig eine hochmoderne, komplettdigitale Antragsstrecke zur Verfügung. Der Kunde kann sich auf Wunschonline per Videolegitimation identifizieren lassen, darüber hinauskann er seinen Kreditantrag digital signieren und durch einendigitalen Kontocheck die Kreditentscheidung beschleunigen - und dasalles ganz bequem von zu Hause aus, ohne einen zusätzlichen Gang zurPost. Für Interessenten, die eine individuelle persönliche Beratungwünschen, stehen in den ADAC Geschäftsstellen oder am Telefon nachwie vor geschulte Service-Mitarbeiter zur Verfügung."Mit der Bank11 haben wir einen Partner mit schlanken, durchwegdigitalen Prozessen im Bereich der Autofinanzierung gefunden.Gemeinsam werden wir Finanzierungsangebote für ADAC Mitglieder nochattraktiver und durchgängiger gestalten", sagt Marion Ebentheuer, dieim Vorstand der ADAC SE Versicherungen und Finanzdiensteverantwortet. Jörn Everhard, Geschäftsführer für den Bereich Markt,der Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, ergänzt: "Wir freuen unssehr, dass wir unseren neuen Kooperationspartner mit innovativenProzessen und Finanzdienstleistungen überzeugen konnten und nun miteinem hochwertigen Finanzierungsangebot für ADAC Mitglieder auf denMarkt kommen."Zum Start der Kooperation profitieren ADAC Mitglieder vonbesonders attraktiven Zinsen in Höhe von 2,99 Prozent über alleLaufzeiten (12 bis 96 Monate). Das Zinsangebot ist bonitätsunabhängigund gilt über die gesamte Kreditlaufzeit. Möglich ist neben demklassischen Ratenkredit auch ein Schlussratenkredit - eineKreditvariante mit niedrigen Monatsraten und einer Schlussrate amEnde der Laufzeit. Die Kreditsumme ist bei beiden Varianten freiwählbar zwischen 2.500 und 100.000 Euro.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC-RechtsschutzVersicherungs-AG, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC VerlagGmbH & Co. KG. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt dieADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran undsetzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Über die ADAC Finanzdienste GmbH:Die ADAC Finanzdienste GmbH ist ein Tochterunternehmen der ADAC SEund vertreibt Finanzdienstleistungsprodukte rund um Mobilität. InKooperation mit der Landesbank Berlin bietet sie exklusiv fürMitglieder Kreditkarten an. Partner im Bereich Kfz-Finanzierungen istdie Bank11 mit Sitz in Neuss. Weitere Informationen zu den ADACProdukten gibt es in allen ADAC Geschäftsstellen sowie im Internetunter www.adac.de/finanzdienste.Über die Bank11:Die Bank11 ist ein auf die Absatzfinanzierung spezialisiertesKreditinstitut und unterstützt den mittelständischen Kfz-Handel durchwettbewerbsfähige Mobilitäts- und Versicherungsangebote. Bank11 stehtfür: innovativ, persönlich, händlernah, kompetent und zuverlässig.Die Bank11 stellt einfache und günstig kalkulierteFinanzierungsprodukte für die Kunden und solide Liquiditätslösungenfür den Kfz-Handel zur Verfügung. Die schnelle und flexibleBearbeitung der Kreditanfragen und die persönliche, händlernahe undkompetente Betreuung durch ein speziell geschultes Außen- undInnendienstteam runden das Leistungsspektrum von Bank11 ab.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationJochen OesterleTel. 089 76 76 3474jochen.oesterle@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell