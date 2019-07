Bangladesch: Flüchtlingslager vom Monsun geflutet - Geflüchtete Rohingya dem Monsun ausgeliefert - Erste Todesopfer - Caritas macht Notlager wetterfest

Freiburg/Cox Bazar (ots) - Nach den schweren Regenfällen dervergangenen Tage befürchten Caritas-Helfer in denRohingyah-Flüchtlingslagern eine "Katastrophe in der Katastrophe".Eine Million Menschen leben in der Region Cox Bazar (Bangladesch) aufengstem Raum in hügeligem Gelände und sind dem heftigen Monsun-Regenausgeliefert. Stürme und Schlammlawinen setzen den mit einfachstenMitteln aus Bambus und Plastikplanen zusammengezimmerten Hüttenmassiv zu. Teile der Lager sind bereits mit den Wassermassenabgerutscht. Zehntausende Geflüchtete sind aktuell betroffen,mindestens ein Kind ist in dieser Woche ertrunken."Das Kernproblem ist, dass von der Regierung viel zu vieleMenschen auf dem völlig falschen Platz angesiedelt worden sind",beschreibt Asien-Experte Peter Seidel von Caritas international dieLage. Es sei in dem Gebiet, das zu Beginn der Flüchtlingskrise zurVerfügung gestellt worden sei, während des Monsun deshalb kaummöglich, die Menschen angemessen zu schützen. Zumal die Regierung vonBangladeschaus Angst vor einer dauerhaften Ansiedlung derGeflüchteten den Bau von wirklich wetterfesten Unterkünftenunterbindet. "Die Lage für die Rohingyah ist perspektivlos: NachMyanmar können sie aufgrund der Verfolgung durch die Regierung vonMyanmar nicht zurück, in Bangladesch dürfen sie nicht frei siedelnund arbeiten", so Peter Seidel.Um die Lager trotz aller Restriktionen so gut wie möglich gegenden Monsun zu wappnen, setzt Caritas seine Anstrengungen unvermindertfort, Mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes sind in den Lagernunter anderem Drainagen gelegt worden, um die Wassermassen geordnetabfließen lassen zu können. Wege sind befestigt worden und hunderteNotbehausungen mit Bodenverankerungen zusätzlich gesichert worden.Besonders gefährdete, hügelige Bereiche sind bereits vor Monaten vomUNHCR planiert worden, um Erdrutsche zu vermeiden.Das Lager Kutupalong ist seit Beginn der Krise im August 2017innerhalb kürzester Zeit zum größten Flüchtlingslager der Weltangewachsen. Die Caritas Bangladesch hat dort unter anderem 4.000Übergangsunterkünfte gebaut. Es wird erwartet, dass die Lage sichweiter verschärft, da die Regen des Monsun noch bis in den Septemberanhalten können und sich laut Prognosen in den nächsten Tagen nichtabschwächen werden.Spenden mit Stichwort "Rohingya" werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.deDiakonie Katastrophenhilfe, BerlinIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02,Evangelische Bank eG,BIC GENODEF1EK1oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritasmit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), AchimReinke (Durchwahl -515). www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell