Banges Warten auf die Fortsetzung des Bull Runs beim Bitcoin

In den letzten Tagen ist der phänomenale Bull Run des Bitcoins ins Stocken geraten. Was spricht für und was gegen eine Fortsetzung?

Die fast schon unheimlich anmutende, positive Preisentwicklung des Bitcoins seit Anfang Februar diesen Jahres hat in den letzten Tagen wieder etwas realistischere Züge bekommen. Dass es nicht immer nur aufwärts gehen kann, ist sicherlich allen schon immer klar gewesen. Und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung