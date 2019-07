BancorpSouth Bank: Endlich!

Der Kurs der Aktie BancorpSouth Bank steht am 26.07.2019, 22:35 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 29.77 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Die Aussichten für BancorpSouth Bank haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die BancorpSouth Bank-Aktie hat einen Wert von 32,78. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (43,8). BancorpSouth Bank ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,8). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für BancorpSouth Bank.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei BancorpSouth Bank beträgt das aktuelle KGV 11,93. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 23,32. BancorpSouth Bank ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für die BancorpSouth Bank sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu BancorpSouth Bank vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die BancorpSouth Bank. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 32 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 9,18 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 29,31 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".