Die Banco Santander blickt auf einen erfolgreichen Jahresauftakt zurück!

Liebe Leser,

Santander konnte die eigenen Ziele im abgelaufenen Geschäftsjahr gerade noch erfüllen. Der Gewinn legte um 4% auf 6,2 Mrd € zu. Die Dividende soll um 5% auf 0,22 € pro Aktie angehoben werden. Positiv entwickelte sich vor allem das Brasilien-Geschäft, das 5. Quartale in Folge deutliches Wachstum verzeichnen konnte. Faule Kredite, im Fachjargon Non Performing Loans (NPL), wurden kontinuierlich über die Jahre reduziert. Allein 2016 konnte der Buchwert fauler Kredite um 9,3% auf 33,6 Mrd € gesenkt werden.

Santander ist breit aufgestellt und global diversifiziert

Das NPL-Ratio, also der Anteil voraussichtlich uneinbringlicher Kredite an der gesamten ausstehenden Kreditsumme, ist zum ersten Mal seit März 2012 auf unter 4% gesunken. Zum Vergleich: In Italien liegt diese Kennzahl bei über 10%. Die Eigenkapitalquote hat sich von 4,8% im Jahr 2006 auf 7,7% im Jahr 2016 ebenfalls deutlich verbessert. Darüber hinaus konnten im abgelaufenen Jahr 4 Millionen neue Kunden gewonnen und die Anzahl der Kunden damit auf 125 Mio gesteigert werden.

Santander ist breit aufgestellt und global diversifiziert. Die spanische Großbank blickt auf einen erfolgreichen Jahresauftakt zurück. Die Entwicklung im 1. Quartal hat unsere Erwartungen übertroffen. Santander profitierte vor allem von einem deutlichen Anstieg im Kreditgeschäft. In Großbritannien und den USA verliert Santander jedoch Marktanteile. Die ausstehende Kreditsumme, Gebührenumsätze und Gewinne sind in beiden Märkten zuletzt stark eingebrochen.

