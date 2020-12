Banco Santander Aktie: Kam das wirklich unerwartet?

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Die Banco Santander muss 2020 voraussichtlich erstmals in ihrer 163-jährigen Geschichte einen Verlust verkraften. In den ersten 9 Monaten bildete die Bank Rückstellungen in Höhe von 9,6 Mrd € für gefährdete Kredite. Die hohen Rückstellungen verhagelten das Ergebnis. Unter dem Strich stand nach 9 Monaten ein Verlust von 9 Mrd €. Jetzt rächt sich die laxe Kreditvergabe. Auf dem Höhepunkt der ...



