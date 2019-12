Banco Santander Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Das Niedrigzinsumfeld sowie die unsichere Lage in Großbritannien belasten die Banco Santander. In dem Land werden 140 Filialen geschlossen und 800 Mitarbeiter entlassen. Das starke Engagement in Lateinamerika entwickelt sich hingegen positiv. In den ersten 9 Monaten stiegen die Bruttoeinnahmen um 2,8% auf 36,9 Mrd €. Eine Abschreibung auf das Großbritanniengeschäft in Höhe von 1,5 Mrd € verhagelte jedoch das Ergebnis. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



