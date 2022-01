Banco Santander Aktie – Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Nach dem ersten Verlust in der 160-jährigen Unternehmensgeschichte ist die Banco Santander in den ersten 9 Monaten in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das ursprüngliche Ziel einer Eigenkapitalrendite von 10% soll 2021 signifikant übertroffen werden. Die Banco Santander steigerte die Bruttoeinnahmen um 3% auf 34,6 Mrd €. Der Gewinn stieg um 74,4% auf 6,4 Mrd €. Die Rückstellungen für Kreditausfälle konnten deutlich reduziert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



