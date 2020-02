Banco Macro: Das ist ein Hammer

An der Heimatbörse New York notiert Banco Macro per 07.02.2020, 18:28 Uhr bei 33.63 USD. Banco Macro zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Banco Macro entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Banco Macro beträgt bezogen auf das Kursniveau 6,78 Prozent und liegt mit 2,83 Prozent über dem Mittelwert (3,96) für diese Aktie. Banco Macro bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Banco Macro von 32,46 USD ist mit -19,31 Prozent Entfernung vom GD200 (40,23 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 31,74 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,27 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Banco Macro-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Für Banco Macro liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Banco Macro vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 58 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (32,46 USD) könnte die Aktie damit um 78,68 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Banco Macro-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.