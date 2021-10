Banco Latinoamericano de Comercio Exterior Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Banco Latinoamericano De Comercio Exterior weist am 23.10.2021, 02:00 Uhr einen Kurs von 19.27 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialisierte Finanzen" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Banco Latinoamericano De Comercio Exterior entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Die Aktie von Banco Latinoamericano De Comercio Exterior gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,78 insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der 34,67 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Banco Latinoamericano De Comercio Exterior-Aktie ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Banco Latinoamericano De Comercio Exterior hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 5,34 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5.03%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,31 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.